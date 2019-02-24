شكرا لقرائتكم خبر عن فريق محبي الخير يقيم دورته التدريبية الأولى بمدينة الحامي بحضرموت والان مع التفاصيل

تحت عنوان " كيف تدير مشروعك الصغير" أقام فريق محبي الخير التطوعي بمدينة الحامي في محافظة حضرموت، لأول مرة في المحتمية الدورة التدريبية للمدرب المعتمد وليد خالد صياد في قاعة المركز الصحي بالحامي.

وتستهدف الدورة فئة الشباب والشابات الذين قابلين على إقامة مشاريعهم الصغيرة . في بداية الدورة تحدثت رئيسة الفريق شاكرة جهود المدرب وليد صياد على الحضور، وأيضاً جهود السلطة المحلية بالحامي والمقد على الوقوف بجانب الفريق في كل مناسباته، وقدمت شكرها لإدارة المركز الصحي بالحامي على إقامة هذه الدورة مستعرضة أهم أهداف الفريق منذ التأسيس الى الوقت الحالي.

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و قدم محمد سالم بن الشيخ أبو بكر مدير السلطة المحلية بالحامي والمقد شكره لفريق محبي الخير على إقامة هذه الدورة، التي تساعد في إظهار قدرات الشباب مشيرا إلى أن مدينة الحامي تفتقد بمثل هذه الدورات التي تساعد في القضاء على البطالة المجتمعية.

وتحدث وليد خالد صياد عن تفاصيل كاملة حول الدورة التدريبية وهي قيادة المشاريع الصغيرة. وشارك في هذه الدورة "مايقارب 40 متدرب ومتدربة من أبناء المدينة ، واستمرت قرابة الـ4 ساعات حيث نالت هذه الدورة استحسان كبير من قبل الحاضرين.

وفي ختام الدورة أعرب المدرب وليد خالد صياد عن سعادته بهذه الدورة وحضوره لأول مره في مدينة الحامي واعداً إقامة دورات عديدة في الحامي وشاكراً الجميع على حسن الاستضافة والحضور المثالي للدورة.