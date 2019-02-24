شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت على دستور كوبا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

يصوت أكثر من ثمانية ملايين ناخب في كوبا، اليوم، على دستور جديد للبلاد، من المنتظر أن يحل محل دستور سنة 1976.

ويحمل الدستور الجديد تعديلات مهمة أبرزها الاعتراف بقيمة السوق والملكية الفردية واعتبار الاستثمارات الخارجية ضرورية، إضافة إلى حصر الولايات الرئاسية بولايتين متتاليتين كل منهما من خمس سنوات.

وإذا وافق الناخبون الكوبيون على الدستور الجديد فسيدخل حيز التطبيق بعد نشره في الصحف الرسمية، أما في حال عدم موافقتهم فإن دستور 1976 يبقى ساريًا وسيتعين إصدار قوانين وتشريعات تتلاءم مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أولى النتائج الرسمية للاستفتاء غدًا الاثنين.