الأمم المتحدة: مقتل 3804 مدنيا في أفغانستان عام 2018 في حصيلة قياسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

سجل العام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتيلا معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها متمردو حركة طالبان وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، على ما كشفت الأمم المتحدة في تقرير الأحد.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن هذه الحصيلة في ارتفاع بنسبة 11% عن العام 2017.