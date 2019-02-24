انت الان تتابع سول تحتج| طائرة صينية تدخل منطقة دفاع كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لسول دون إشعار ثلاث مرات اليوم السبت. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة، أن الطائرة دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي لسول، المسماة "كاديز"، بالقرب من جزيرة ليو ثم عادت مرة ثانية وثالثة بالقرب من مدينة بوهانج، وحلَّقت بين جزيرة أولوونج وجزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق الجزيرة. ووفقا للوكالة، تعتزم وزارتا الدفاع والخارجية في كوريا الجنوبية تقديم احتجاج ضد الصين لدخولها المنطقة دون إشعار في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت هيئة الأركان الكورية المشتركة، أنها المرة الأولى التي تطير فيها طائرة عسكرية صينية فوق البحر الشرقي هذا العام، كما أنها أول مرة تطير فيها طائرة عسكرية صينية بين أولونج ودوكدو، مشيرة إلى أن القوات الجوية نشرت مقاتلات لتتبع الطائرة وأرسلت رسالة تحذير. وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلنت هيئة الأركان

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