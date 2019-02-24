انت الان تتابع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة والبرلمان بنيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأ الناخبون في نيجيريا صباح اليوم السبت، التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم تأجيلها السبت الماضي. وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المنافس الرئيسي للرئيس محمد بخاري (76 سنة) في هذه الانتخابات هو نائب الرئيس الأسبق عتيق أبو بكر (72 سنة). وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات السبت الماضي 16 فبراير، بيد أن اللجنة الانتخابية المستقلة أرجأت موعد الانتخابات لمدة أسبوع قبيل ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع، بدعوى وجود أسباب لوجيستية تعوق إجراء الاستحقاق الانتخابي في ذلك اليوم.

وتعد هذه الانتخابات هي السادسة منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999، ورغم أن المشهد السياسي في نيجيريا يشير إلى أن "أبو بكر" هو المرشح الأوفر حظا، فإن الرئيس النيجيري الذي يبلغ من العمر 76 عاما، يراهن على إمكانية فوزه بولاية جديدة. وتعد الانتخابات النيجيرية بداية لسلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التى

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