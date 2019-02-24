الان تتابع مقتل 3804 من المدنيين في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

سجل العام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتيلاً معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها متمردو حركة طالبان وعناصر تنظيم داعش، على ما كشفت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الأحد.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن هذه الحصيلة في ارتفاع بنسبة 11% عن 2017.