الان تتابع ذهب داعش في قبضة الأمريكيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قال مصدر مقرب من الوحدات الكردية إن القوات الأمريكية نقلت أطناناً من ذهب تنظيم داعش الإرهابي مؤخراً إلى الولايات المتحدة، تاركين نسبة قليلة للوحدات.
وقال المصدر المطلع، إن عشرات الأطنان من الذهب الذي كان بحوزة داعش في جيبه الأخير بمنطقة الباغوز في ريف دير الزو بات بيد الأمريكيين.
وأضاف المصدر، الذب اشترط عدم الكشف عن هويته، أن حوالي 50 طناً من ذهب داعش نقلها الأمريكيون إلى بلادهم عبر قواعدهم في كوباني غربي كردستان، فيما أبقوا كمية قليلة من الذهب للوحدات، دون أن يحدد الكمية التي تركت.
وللقوات الأمريكية مطار جنوب كوباني، يستخدم لنقل الشحنات العسكرية والتعزيزات منذ سنوات.
ومؤخراً أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المنطقة التي يتحصن فيها التنظيم بقادته وعناصره، تحوي نحو 40 طناً من الذهب وعشرات ملايين الدولارات.
ونقل المرصد السوري عن المصادر التي وصفها بالموثوقة أن الذهب الموجود في المعقل الأخير لداعش جرى جمعه من كافة المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقاً.
وتقول المصادر، إن كميات ضخمة من الذهب نقلها وسطاء أتراك وقادة في التنظيم، على صلات وثيقة مع السلطات التركية ومخابراتها من تركيا إلى مناطق سيطرة داعش.
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