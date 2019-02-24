مباحثات قطرية تجري مع البشير لتحصينه من الثورة

استقبل الرئيس السوادني، عمر البشير، وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد بن العطية، في البيت الضيافة عشية قيام الأول بتغييرات سياسية كبيرة بالبلاد التي تعاني أزمة اقتصادية من أجل محاولة امتصاص غضب الشعب الثائر ضده.

وأدعى العطية في تصريحاته صحفية له عقب اللقاء تمنيه أن ينعم السودان بالأمن والاستقرار متجاهلًا الدور القذر الذي نهجته عصابة الدوحة لمساعدة البشير على قمع التظاهرات واستخدامها لأبواق الفتنة لتبرير قتل المتظاهرين والقضاء على ثورتهم الغاضبة ضد حليف قطر الإخواني بالسودان.

وأشار العطية إلى أن البشير قد أطلعه على آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدفاعية والتنموية، وأضافت وزارة الدفاع القطرية في بيان رسمي بأن الرئيس السوداني عمر البشير بحث مع مبعوث أمير الإرهاب العلاقات العسكرية والدفاعية والمشروعات التنموية المشتركة.

ولفت وزير الدفاع دعم الأمير الصغير لجهود استكمال عملية السلام بإقليم دارفور، غربي البلاد، علما أن الدوحة ترعى "سلام دارفور" عبر وثيقة جرى توقيعها في العام 2011 وتتخذها الحكومة أساسا للسلام بالإقليم.

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كان مبعوث تميم العار قد وصل إلى العاصمة الخرطوم مساء الجمعة، في زيارة رسمية غير محددة المدة، كما حمل معه رسالة بعثها الذميم تميم بن حمد تحث البشير على المزيد من العنف وقمع المتظاهرين بوحشية، مطمئنًا إياه باستمرار مساندة عصابة الدوحة له ليبقى على رأس الحكم وتظل شياطين آل ثاني مستمرة على الدولة الأفريقية.

ويسعى النظام القطري من خلال تدخلاته المستمرة في السودان، لإحياء مشروعه القديم للتغلغل بمساعدة الرئيس السوداني عمر البشير، من أجل استنزاف الثروات الطبيعية لا سيما بإقليم دارفور، من حيث المنتجات الغذائية والزراعية من أجل تعويض خسائرها الفادحة بسبب المقاطعة العربية.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية للمطالبة بإسقاط حكومة الاخواني عمر البشير الذي أدى تعاونه مع عصابة الدوحة إلى دخول البلاد في حالة من الانهيار والمجاعة نتيجة لانصراف حكومة البشير المدعومة قطريًا لتنفيذ أجندة الدوحة الشيطانية وانشغالها عن تنفيذ متطلبات الشعب السوداني.