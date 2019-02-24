أردوغان: المنطقة الآمنة شمالي سوريا يجب أن تكون تحت سيطرتنا

جاءت تصريحات أردوغان بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأميركية أمس الجمعة أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا في تراجع من جانب الرئيس دونالد ترامب قد يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة للإبقاء على قوات هناك.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، السبت، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله لمسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه ينبغي ألا يكون هناك فراغ أثناء انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
وقال أكار للوكالة "قمنا بتذكير شركائنا بأنه ينبغي ألا يكون هناك أي فراغ في السلطة بأية حال أثناء الانسحاب" في إشارة إلى محادثاته في الولايات المتحدة مع باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي.
وأصدر ترامب قرارا في ديسمبر بسحب كل القوات الأميركية في سوريا، وقوامها 2000 فرد، بعدما قال إنهم هزموا متشددي تنظيم داعش هناك. وأثار القرار المفاجئ غضب حلفاء ومشرعين أميركيين.
لكن مسؤولا في الإدارة قال إن ترامب اقتنع يوم الخميس بانضمام نحو 200 جندي أميركي إلى التزام بالإبقاء على ما يُتوقع أن يتراوح بين 800 و1500 جندي في المجمل من دول أوروبية حليفة لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرقسوريا ومراقبتها.
وقال أكار أيضا إنه كرر دعوته إلى خروج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية من "المنطقة الآمنة" التي تريد تركيا السيطرة عليها.
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