كيم يستقل القطار إلى هانوي لحضور القمة مع ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كيم جونغ أون في وداع رسمي من على عربة القطار

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم غادر بيونغيانغ بالقطار بعد ظهر السبت لحضور اجتماع القمة الذي يعقد يومي 27 و28 فبراير يرافقه مسؤولون كوريون شماليون كبار من بينهم المبعوث النووي كيم يونغ تشول ووزير الخارجية ري يونغ هو بالإضافة إلى شقيقته كيم يو جونغ.

وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضا بزيارة ودية رسمية لفيتنام "قريبا".

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام" تلبية لدعوة من نغوين بو ترونغ رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.