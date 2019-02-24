كيم يستقل القطار إلى هانوي لحضور القمة مع ترامب

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم غادر بيونغيانغ بالقطار بعد ظهر السبت لحضور اجتماع القمة الذي يعقد يومي 27 و28 فبراير يرافقه مسؤولون كوريون شماليون كبار من بينهم المبعوث النووي كيم يونغ تشول ووزير الخارجية ري يونغ هو بالإضافة إلى شقيقته كيم يو جونغ.
وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضا بزيارة ودية رسمية لفيتنام "قريبا".
وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام" تلبية لدعوة من نغوين بو ترونغ رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.
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