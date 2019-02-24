اتصلت بالشرطة لتبلغ عن "كوكايين مغشوش"

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، اتصلت امرأة بشرطة مدينة كريغافون في إيرلندا الشمالية، لتبلغهم بأن تاجر مخدرات باع لها كمية من السكر، عوضا عن مخدر "الكوكايين" الذي طلبته منه.
وأكدت المرأة أنها دفعت 200 جنيه استرليني مقابل الحصول على الكوكايين، لكنها تفاجأت لاحقا بأنها حصلت على جرعة من السكر البني.
وفي منشور ساخر، قالت الشرطة على حسابها بموقع "فيسبوك": "لقد قلنا هذا الأمر مرارا، تجار المخدرات لا يبالون بأي شيء سوى جيوبهم. تاجر مخدرات غير نزيه. ماذا حل بهذا العالم".
وجذب المنشور "الساخر" للشرطة تعليقات عديدة، منها من علق قائلا: "لا شيء يعلو على النشوة من السكر".
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