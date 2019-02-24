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قيادى سابق بالإخوان يكشف كيف فضح شباب الجماعة خداع قياداتهم وطمعهم فى المال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، كيف تمكن قواعد الجماعة من اكتشاف خداع قيادات التنظيم لهم، واستخدامهم فى جمع الأموال وتكوين الثروات فى الخارج.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللعبة الإخوانية مع مرور الوقت أصبحت تنكشف لقواعد الجماعة وشبابها، وأدرك كثير من أعضاء هذا التنظيم حجم الخدعة التى وقعوا فيها.

وأضاف طارق البشبيشى أن شباب الإخوان أدركوا أنهم فى وضع كارثى وضاع مستقبلهم وهم يرون القيادات التى حرضتهم تنعم بالأموال والتمويلات والعيش الرغيد، وهم يتسولون فى الغربة ويعانون من قسوة الوضع فى إسطنبول وغيرها من بلاد التيه، متابعا: "الآن ينكشف الغطاء عن عيون الكثير منهم وبدأوا يستفيقون من غفلتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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