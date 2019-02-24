شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان يكشف كيف فضح شباب الجماعة خداع قياداتهم وطمعهم فى المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، كيف تمكن قواعد الجماعة من اكتشاف خداع قيادات التنظيم لهم، واستخدامهم فى جمع الأموال وتكوين الثروات فى الخارج.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللعبة الإخوانية مع مرور الوقت أصبحت تنكشف لقواعد الجماعة وشبابها، وأدرك كثير من أعضاء هذا التنظيم حجم الخدعة التى وقعوا فيها.

وأضاف طارق البشبيشى أن شباب الإخوان أدركوا أنهم فى وضع كارثى وضاع مستقبلهم وهم يرون القيادات التى حرضتهم تنعم بالأموال والتمويلات والعيش الرغيد، وهم يتسولون فى الغربة ويعانون من قسوة الوضع فى إسطنبول وغيرها من بلاد التيه، متابعا: "الآن ينكشف الغطاء عن عيون الكثير منهم وبدأوا يستفيقون من غفلتهم".