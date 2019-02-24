الجيش الاسرائيلي يعتقل رئيس مجلس الأوقاف بالقدس ونائبه

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة "صفا" أن قوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت منزل الشيخ سلهب في بلدة بيت حنينا شمال القدس، وقامت باعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة. وأضافت بأن قوات الجيش الاسرائيلي اعتقلت في ذات الوقت الشيخ بكيرات بعد مداهمة منزله في بلدة صورباهر جنوب القدس المحتلة.