تساقط كثيف للثلوج على ولاية أريزونا الأميركية

تساقطت أكثر الثلوج غزارة منذ 100 عام في ولاية أريزونا الأميركية، في حادث نادر، وبلغت سماكة الثلوج نحو متر واحد.

وأفادت شرطة الولاية بأنها "تلقت خلال الساعات الـ24 الأخيرة نحو 400 طلب من سائقي السيارات العالقة في الثلوج على الطرق، للحصول على المساعدة".