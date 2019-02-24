السيد للمجلس الدستوري: إذا صوت إنسان واحد ما بيفرق يعني القاضي مش قاضي

اشار النائب جميل السيد الى ان المجلس الدستوري أسقط نيابة ديما جمالي ولم يعلن فوز طه ناجي، لأنّ فرق الأصوات بينهما ضئيل، وسأل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ماذا يعني ضئيل طالما نتيجة الإنتخابات تفرق أحياناً على صوت واحد؟ تظهر قيمة القاضي عندما يفصل بين الحق والباطل سماكة شعرة مش مسافة مِترَيْن، إذا صوت إنسان واحد ما بيفرق يعني القاضي مش قاضي".

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