ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم بالصين إلى 21 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب ا):
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث وقع بأحد المناجم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين أمس السبت إلى 21 قتيلا.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن 29 شخصا أصيبوا في الحادث بينما يتم نقلهم تحت الأرض في منجم تمتلكه شركة "ويست يوجيمكين بانر ينمان" للتعدين، ويجرى علاجهم الآن في أحد المستشفيات.
وقالت شينخوا إن سبب الحادث حدوث عطل في المكابح، حيث اصطدمت المركبة بحائط نفق.
ويستخرج المنجم بالأساس القصدير والزنك والرصاص والنحاس، طبقا لبيانات الشركة المالكة له.
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