قوات سوريا الديمقراطية​ تُسلم بغداد 231 داعشيًا يحملون الجنسية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- أ ش أ:
أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن العراق تسلم من "قوات سوريا الديمقراطية" الدفعة الثانية من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي الحاملين للجنسية العراقية.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه- القول إن "قوات سوريا الديمقراطية" سلمت الجانب العراقي 231 داعشيا يحملون الجنسية العراقية، مضيفا أنه تم نقل هؤلاء إلى مقر الاحتجاز مع 151 الذين تم استلامهم من قبل الجانب العراقي أول أمس، كاشفا أن العراق سيتسلم دفعات أخرى من "الدواعش" المعتقلين في سوريا.
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