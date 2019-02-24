بومبيو: الولايات المتحدة "ستتخذ إجراءات" لدعم الديمقراطية في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت أن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يعارضون استعادة الديمقراطية سلميا في فنزويلا".

وفي سلسلة من التغريدات، أدان بومبيو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب منع أنصار المعارضة من إدخال المساعدات إلى فنزويلا.

وكتب بومبيو على صفحته على موقع "تويتر" للتوصل الاجتماعي، في تغريدة مصحوبة بصور من الاشتباكات على حدود فنزويلا، قائلا "ما هذا الطاغية المريض الذي يمنع وصول الطعام إلى الجياع؟".

وأضاف إن "الولايات المتحدة تدين الهجمات على المدنيين في فنزويلا التي ترتكبها عصابات مادورو ... هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".