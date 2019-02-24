سوريا تُسلم الدفعة الثانية من عناصر "داعش" للعراق

أفاد مصدر أمني عراقي بأن بلاده تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية.

ونقل موقع إعلامي عراقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد القول :"لقد سلمت قوات سورية للجانب العراقي 231 داعشياً يحملون الجنسية العراقية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل هؤلاء إلى مقر احتجاز الـ151 الذين استلمهم الجانب العراقي قبل أيام".

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