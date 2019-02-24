مقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في مالي

أفادت مصادر أن ثلاثة عناصر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي قتلوا على يد رجال عصابات أثناء سفرهم براً من العاصمة باماكو إلى غينيا المجاورة.

وقال مصدر أمني في مالي لفرانس برس إن الهجوم كان بهدف السرقة، مضيفاً أن الضحايا الثلاثة كانوا من غينيا التي تساهم بنحو 900 جندي في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" المكونة من 15 ألف جندي.

وأفاد بيان لبعثة "مينوسما" أن العناصر الثلاثة كانوا في إجازة وتعرضوا إلى "اعتداء من قبل مسلحين مجهولين وهم داخل سيارة أجرة على الطريق المؤدي إلى سيبي"، على بعد 44 كيلومتراً شمال غرب باماكو، ما أسفر عن مقتلهم.

وجرح مدني كان يقود السيارة، وفق بيان البعثة التي أعربت عن "صدمتها من القتل الجبان للعناصر الثلاثة من أصحاب القبعات الزرق".

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وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته حصيلة القتلى وقال انهم "كانوا عناصر من قوات حفظ السلام في اجازة متوجهين إلى غينيا، وتعرضوا للسرقة على يد رجال عصابات أصيبوا بالذعر وأطلقوا النار عليهم".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء، فيما دعا مجلس الأمن في بيان "حكومة مالي إلى إجراء تحقيق سريع في الاعتداء وسوق المرتكبين إلى العدالة".