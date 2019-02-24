في محيط رئيس الحكومة سعد الحريري مستشارين في أكثر من اختصاص، معظمهم رافق والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويُشهد لهم بالخبرة والثقافة وسعة الاطلاع.
ولكن، في محيط الحريري أيضاً مستشار يُدعى نديم المنلا، ارتكب حتى الآن كمّاً من الأخطاء تصلح لتجريده من صفة المستشار. وهل يصلح للاستشارة من يُكثر من ارتكاب الأخطاء؟
آخر سقطات المنلا ما قاله عبر شاشة OTV عن وزير الدفاع الياس بو صعب، ثمّ إصداره بياناً انتقد فيه المحطة لأنّها اجتزأت كلامه. لكنّ المستشار، الذي كان يدير تلفزيون "المستقبل"، لم يتنبّه الى أنّ إطلالته كانت مباشرةً على الهواء، ما يعني أنّ الاجتزاء غير وارد.
لذا، كان لا بدّ من سحب البيان. هذا ما فعله المنلا، لكنّ السقطة سُجِّلت عليه، وهي تضاف الى سابقاتها في أكثر من موضوع، خصوصاً في ملف النازحين الذي يديره وقد بلغ عدد إنجازاته فيه الـ... صفر!
ربّ امرئ عرف حدّه فوقف عنده، قال المنلا في مقابلته التلفزيونيّة. سألته المحاورة: هل تقول هذا الكلام عن وزير الدفاع؟ فأجاب: لا، بل عن الدولة!
حقّاً، ربّ امرئ عرف حدّه فوقف عنده. الكلام هنا عن المنلا.
سؤالٌ أخير: هل فعلاً يستشيره الحريري؟
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