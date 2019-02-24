حدث في مثل هذا اليوم February 24, 2019

أحداث سياسية وعامة 1942 - نشوب معركة لوس أنجلوس بين الجيش الأمريكي وأجسام طائرة مجهولة الهوية فوق الساحل الغربي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يُحتمل أنها مركبات من خارج الأرض. 1966 - الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي نكروما، وجوزيف آرثر أنكراه يتولى رئاسة الدولة. 1971 -تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. 1981 - قصر بكنغهام يعلن رسميًا عن خطوبة الأمير تشارلز من ديانا سبينسر. 2008 - البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو رئيسًا لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو. مواليد 1304 - ابن بطوطة، رحالة مسلم. 1500 - كارلوس الخامس، ملك إسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 1828 - أمين شميل، أديب ومحامي وكاتب وصحفي لبناني. 1831 - ليو فون كابريفي، مستشار ألمانيا. 1872 - حافظ إبراهيم، شاعر مصري. 1909 - أبو القاسم الشابي، شاعر تونسي. 1924 - فتحي غانم، كاتب مصري. 1934 - بتينو كراكسي، رئيس وزراء إيطاليا. 1940 - دينيس لو، لاعب كرة قدم اسكتلندي. 1946 - محمود الجندي، ممثل مصري. Advertisements 1947 - إدوارد جيمس أولموس، ممثل أمريكي. 1955 - ستيف جوبز، أحد مؤسسي شركة أبل. 1968 - أحمد علي العجمي، قارئ قرآن سعودي. 1974 - كريم باقري، لاعب كرة قدم إيراني. وفيات 1815 - روبرت فلتون، مهندس ومخترع أمريكي. 1856 - نيكولاي لوباتشيفسكي، عالم رياضيات روسي. 1925 - يالمر برانتن، رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921. 1955 - عزيز عثمان، ممثل مصري. 1986 - فريد أبو مصلح، عسكري وصحفي ومترجم أمريكي - لبناني. 1993 - بوبي مور، لاعب كرة قدم إنجليزي. 2010 - الشيخ مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيان، وزير الداخلية الإماراتي الأسبق. 2013 - ياسين بقوش، ممثل سوري من أصل ليبي. 2016 - نبيل المالح، مخرج ومنتج سينمائي سوري. 2018 - سريديفي ، ممثله هنديه

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