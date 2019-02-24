“الجنازة المؤلمة”.. صور توديع 7 أشقاء سوريين في كندا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شيع مئات الأشخاص، السبت، جثامين 7 أطفال أشقاء من اللاجئين السوريين لقوا حتفهم في حريق شب بأحد المنازل، الأسبوع الماضي، في مدينة هاليفاكس بشرق كندا.

وكانت أسرة البرهو قد انتقلت إلى كندا في 2017 بعد أن قامت برعايتها جمعية للاجئين في هاليفاكس. وأظهر شريط مصور على يوتيوب حظى بمشاهدة على نطاق واسع استقبال الأسرة في مطار بالورود والبالونات.

وتراوحت أعمار الأطفال بين 15 عاما وأربعة أشهر.

ويرقد والدهم في المستشفى في حالة حرجة نتيجة هذا الحريق، أما الأم فقد خرجت من المستشفى.

ومازالت السلطات لا تعرف سبب الحريق، وتقول إن التحقيق قد يستغرق شهورا قبل استكماله.

والأربعاء، شارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقفة تضامنية أضيئت فيها الشموع تكريما للضحايا.

وهذه الأسرة المفجوعة هي من بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين رحبت بهم كندا على مدى السنوات الأربع الماضية.

المصدر سكاي نيوز عربية