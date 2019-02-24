زعيم كوريا الشمالية غادر بالقطار إلى قمة ترمب في هانوي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكدت كوريا الشمالية لأول مرة، اليوم الأحد، أن زعيمها كيم جونج أون سيعقد ثاني اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الفيتنامية هانوي. وتنعقد القمة يومي 27 و28 من الشهر الحالي.

ويضم الوفد المرافق لكيم إلى هانوي مسؤولين كوريين شماليين كبارا شاركوا في محادثات القمة الموسعة التي عقدت العام الماضي بين كيم وترمب في سنغافورة، ومن بينهم كبير المبعوثين إلى الولايات المتحدة كيم يونج تشول، ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي ري سو يونج ووزير الخارجية ري يونج هو.

وتسافر مع الزعيم الكوري الشمالي أيضا أخته كيم يو جونج التي شوهدت تساعده أيضا في سنغافورة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم غادر بيونغ يانغ بالقطار بعد ظهر السبت. وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضا بزيارة ودية رسمية لفيتنام “قريبا”.

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق، السبت، أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد “خلال أيام” تلبية لدعوة من نجوين بو ترونج، رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.

وسيلتقي ترمب وكيم في هانوي بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة، والتي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أميركي أثناء وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

المصدر: سيول – رويترز