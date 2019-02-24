واشنطن تهدد بإجراءات ضد “عصابات” رئيس فنزويلا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 08:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده “ستتخذ إجراءات” لدعم الديمقراطية في فنزويلا، ودان أعمال العنف التي ترتكبها “عصابات” الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو على حسابه في تويتر: “الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون استعادة الديمقراطية بشكل سلمي في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين”.

وأضاف: “نتضامن مع هؤلاء الذين يستمرون بكفاحهم من أجل الحرية”.

ودان بومبيو أعمال العنف التي ترتكبها “عصابات” مادورو ضد المدنيين، وذلك بعد مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين في مواجهات بين أشخاص يحاولون إدخال مساعدات إلى فنزويلا من بلدان جارة وقوات موالية لمادورو تمنع إدخال هذه المساعدات.

وأشار إلى أن “هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات”.

وقال: “نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الإجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة”.

المصدر: واشنطن – فرانس برس