استطلاع: تعادل قوة اليمين و"الوسط - يسار"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع نُشر اليوم، الأحد، تعادل قوة أحزاب اليمين مقابل أحزاب ما يسمى "الوسط – يسار"، إضافة إلى تعادل تمثيل الكتلتين العربيتين مقابل الكتلتين الحريديتين، في حال جرت الانتخابات العامة للكنيست الآن.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، خلال نهاية الأسبوع الماضي، أنه في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، فإن أحزاب اليمين ستحصل على 48 مقعدا في الكنيست، وأن أحزاب الوسط – يسار ستحصل على 48 مقعدا أيضا، وأن الكتلتين العربيتين ستحصل على 12 مقعدا كما ستحصل الكتلتين الحريديتين على عدد مشابه من المقاعد.

ومثلما أظهرت الاستطلاعات الأخيرة التي نشرت الأسبوع الماضي، فإن الاستطلاع الحالي أيضا أظهر تفوق قائمة "أزرق أبيض"، التي تتشكل من حزبي "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد و"مناعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس، بحصولها على 35 مقعدا، مقابل 29 مقعدا لحزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وتوقع الاستطلاع حصول حزب العمل (وسط) على 9 مقاعد، وحزب ميرتس (يسار) على 4 مقاعد, بينما تحصل قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 7 مقاعد، وقائمة التجمع والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، سيكون تمثيل أحزاب اليمين في الكنيست كالتالي: "اليمين الجديد" 6 مقاعد، اتحاد أحزاب اليمين المتطرف الفاشي 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 4 مقاعد، "كولانو" 4 مقاعد. وستحصل كتلة "يهدوت هتوراة" للحريديين الأشكناز على 7 مقاعد، وحزب شاس للحريديين الشرقيين على 5 مقاعد.