انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب متحدياً: سنحقق فوزاً كبيراً في 2020 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 08:25 صباحاً - في نبرة تحدي لخصومه الديموقراطيين تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال ترامب عبر "تويتر" أمس السبت: "إن اليمين اليوم أكثر قوة من اليسار، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي؛ وهذا ما جعلنا نفوز بأغلبية مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي" مضيفاً أن ذلك سيكون أيضاً سبب تحقيقه فوزاً كبيراً، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020".

وتابع: "لكن وسائل الإعلام المزيفة لا تريد ذكر تلك الحقائق" مؤكداً "الأمن عامل كبير، والجدار الحدودي الجاري تشييده سيوقف المجرمين ويمنع المخدرات".

وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوماً؛ جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ضمن نفقات الموازنة ورفض الديمقراطيين.

ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية؛ إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.

والأسبوع الماضي، وقع ترامب قانون حالة الطوارئ الوطنية، بهدف تجاوز الكونغرس والمضي في مشروعه.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2020.

ومن المتوقع، أن يرشح ترامب نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري، في المنافسة التي أعلن خوضها عدة مرشحين، أبرزهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.