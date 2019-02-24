شكرا لقرائتكم خبر عن حملة البلسم الدولية تجري 29 عملية بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل

أجرى الفريق الطبي لحملة منظمة البلسم الطبية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، لجراحة العيون،السبت 29 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وتم الكشف وتقديم العلاج اللازم لحوالي 90 مريضًا، وذلك بمشاركة من الفريق المحلي بمستشفى سيئون العام.

وأوضح رئيس الفريق الطبي لحملة منظمة البلسم الدكتور بندر الزارع، أن مجموع العمليات الجراحية التي أجريت خلال يومي عمل 39 حالة ، بالإضافة إلى الكشف وتقديم العلاج لما يقارب من 160مريضًا من الرجال والنساء والأطفال.

من جانبه بين مدير مستشفى سيئون العام أن الذين تقدموا للحصول على الخدمات المجانية الخيرية والإنسانية التي تقدمها المنظمة من خلال فريقها الطبي الزائر أكثر من خمسمائة مريض، فيما لا تزال الحملة العلاجية مستمرة لتقديم خدماتها الطبية المجانية للمرضى.