شكرا لقرائتكم خبر عن فريق المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية يدرس الصخور الصناعية بحضرموت والان مع التفاصيل
قام فريق التقييم والترويج بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، بدراسة الصخور الصناعية للمستثمر مسلم بن سالم ، بمديريتي الديس الشرقية وقصعير بمحافظة حضرموت.
وأخذ فريق التقييم، بعض العينات من معدن الجبس لاجراء الاختبارات الكيميائية ، كما تم تحديد ودراسة معدن الجبس بمنطقة الديس الشرقية الذي يتميز بالكتلي والصفائحي وذات السماكات الكبيرة. كما تم دراسة وتحديد صخور البازلت بمنطقة قصيعر، و تتميز بالفقاعي اللوزي و المصمت وتأخذ مساحات شاسعة وسماكة كبيرة ،وكذلك أخذت عينات تمثيلية وعينات للاختبارات الكيميائية.
في نهاية العمل ، تم دراسة و تحديد صخور الحجر الجيري ( الركام الودياني ) بمناطق مديرية الشحر والريدة و قصيعر و تم تسجيل الخواص الفيزيائية ،و أخذت عينات للتحاليل الكيميائية و الاختبارات النصف صناعية و التمثيلية .
جدير بالذكر، أن جميع مواقع الدراسة تندرج في مديريات الشحر و الديس الشرقية والريدة قصيعر ضمن محافظة حضرموت والتي تعتبر ضمن النطاق الجغرافي لنشاط فرع الهيئة (حضرموت - شبوة - المهرة - سقطرى).
كانت هذه تفاصيل خبر فريق المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية يدرس الصخور الصناعية بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.