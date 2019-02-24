شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يسخر من رفض أمير قطر حضور القمة العربية الأوروبية.. فيديو والان مع التفاصيل

سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، من رفض الأمير تميم بن حمد حاكم قطر حضوره للقمة العربية الأوروبية التى ستقام غداً فى مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلى الدول العربية والأوروبية. وقال أديب :فين أمير العرب والعروبة وفين زعيم العروبة العربية والراجل الكبارة تميم بن حمد معقولة هيجلكم نفس تعملوا مؤتمر على أرض مصر وأمير قطر مش موجود. وأضاف أديب خلال تقديمه لحلقة السبت من برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر أن الأمير تميم بن حمد أرسل إليه دعوة لحضور القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ على السفارة اليونانية بالدوحة، معلقاً: ""إركب الطيارة يا راجل وتعالى".

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