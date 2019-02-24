شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري الشمالي يغادر بيونغ يانغ لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:55 صباحًا, 24 فبراير 2019 م المناطق - وكالات غادر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم بيونغ يانغ لعقد قمة ثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ويرافق الرئيس الكوري الشمالي إلى هانوي مسؤولين كوريين شماليين شاركوا في محادثات القمة الموسعة التي عقدت العام الماضي بين كيم وترامب في سنغافورة ومن بينهم كبير المبعوثين إلى الولايات المتحدة كيم يونج تشول ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي ري سو يونج ووزير الخارجية ري يونج هو.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الكوري الشمالي يغادر بيونغ يانغ لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.