رئيس الأركان اليمني: ماضون في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، بالمضي قدما في استكمال التحرير وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال الفريق النخعي، خلال اجتماع في عدن، بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري محافظتي الضالع وإب إن "تحرير المحافظتين وكل الأراضي في البلاد من مشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة".

وشدد النخعي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران ترفض القبول بالآخر والرضوخ لدعوات السلام وهدفنا هو استكمال التحرير.

وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية والإشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير.

وكانت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي، قد أحرزت، فجر الأحد، انتصارات واسعة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي الانقلابية، وحررت مواقع استراتيجية في مديرية كتاف، شمالي البلاد.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية فقد تمكنت القوات من تحرير وادي آل بوجباره، وصولا إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف شرقي صعدة".

وحققت القوات تقدما كبير صوب مركز مديرية كتاف، وتحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى، وأصبحت بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن مركز مديرية كتاف، وبات تحريره مسألة وقت، بعد أن شارفت قوات الجيش عليه، وأصبحت تستهدف المليشيا داخل وفي محيط مركز المديرية.