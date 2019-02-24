الان تتابع العراق يتسلم دفعة ثانية من الدواعش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:

قال مصدر أمني عراقي إن العراق تسلم من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الحاملين للجنسية العراقية.

وقال المصدر، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سلمت الجانب العراقي 231 داعشي يحملون الجنسية العراقية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم نقل هؤلاء إلى مقر الاحتجاز مع 151 الذين تم استلامهم من قبل الجانب العراقي يوم الجمعة الماضي.

وكشف القيادي في “الحشد العشائري” بفي محافظة الأنبار قطر العبيدي، عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصراً في تنظيم داعش كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.

فيما كشف مصدر أمني، أن العراق سيتسلم دفعات أخرى من عناصر داعش المعتقلين في سوريا.