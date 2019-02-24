الان تتابع هروب أكثر من 60 شرطياً فنزويلياً إلى كولومبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ليما- الخليج 365:
قالت هيئة الهجرة في كولومبيا، إن أكثر من 60 من أفراد قوات الأمن الفنزويلية انشقوا يوم أمس السبت وعبروا الحدود إلى كولومبيا.
ودخل حوالي 53 من المنشقين إلى إقليم نورتي دي سانتاندير، حيث تحاول المعارضة الفنزويلية إرسال المساعدات منها إلى البلاد، بينما طلب ثمانية آخرون المساعدة من سلطة الهجرة في إقليم أراوكا.
وتضمن المنشقون أعضاء من الحرس الوطني الفنزويلي والجيش والبحرية والشرطة والقوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الفنزويلية.
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