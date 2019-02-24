وزير الخارجية الأميركي: "سنتخذ إجراءات" لدعم ديموقراطية فنزويلا

اسماء السيد - واشنطن: دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعمال العنف التي ترتكبها "عصابات" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد إطلاق قوات الأمن الفنزويلية النار على متظاهرين ما أدى الى مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين.

وقال بومبيو على جسابه في تويتر "تدين الولايات المتحدة الهجمات على المدنيين في فنزويلا التي ترتكبها عصابات مادورو. هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات".

وأضاف "نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الاجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة".

كما أعلن بومبيو أن بلاده "ستتخذ اجراءات" لدعم الديموقراطية في فنزويلا، ودان أعمال العنف التي ترتكبها "عصابات" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو على جسابه في تويتر "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون استعادة الدينوقراطية بشكل سلمي في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين".

وأضاف "نتضامن مع هؤلاء الذين يستمرون بكفاحهم من أجل الحرية".

