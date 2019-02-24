وجاء في بيان للوزارة أن كيم سيزور فيتنام تلبية لدعوة من رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم نغوين بو ترونغ.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن فيتنام ستحظر المرور على طريق من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوي، قادما من محطة للقطارات على الحدود الصينية.
لكن مصدرا على اطلاع مباشر بالأمر قال لرويترز إن فيتنام تعد أيضا خطة لاستقبال كيم في حال وصوله جوا إليها.
وستعقد قمة ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير، وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في يونيو الماضي.
ولم تؤكد بعد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام ولا قمته مع ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيتنام تستعد لاستقبال كيم جوّا أو برّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.