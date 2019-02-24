فيتنام تستعد لاستقبال كيم جوّا أو برّا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لم تؤكد وسائل الإعلام في كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام

وجاء في بيان للوزارة أن كيم سيزور فيتنام تلبية لدعوة من رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم نغوين بو ترونغ.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن فيتنام ستحظر المرور على طريق من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوي، قادما من محطة للقطارات على الحدود الصينية.

لكن مصدرا على اطلاع مباشر بالأمر قال لرويترز إن فيتنام تعد أيضا خطة لاستقبال كيم في حال وصوله جوا إليها.

وستعقد قمة ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير، وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في يونيو الماضي.

ولم تؤكد بعد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام ولا قمته مع ترامب.