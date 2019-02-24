شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر: القمة العربية الأوروبية ستناقش ملف دعم بعض الدول للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن القمة العربية الأوروبية ستناقش الأمور المسكوت عنها من قبل المجتمع الدولى وتفتح الباب لمواجهة الإرهاب والتطرف، من خلال مناقشة قضية تجنيد الجماعات الإرهابية للشباب المدنى عبر مواقع الإنترنت التى تمتلكها شركات عالمية.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القمة العربية الأوروبية يجب أن تفتح الباب حول القنوات المتواجدة فى بعض الدول وتبث الكراهية وفى مقدماتها قطر وتركيا، والتى تعتبران منصة لتحريض على الإرهاب والتطرف فى العالم.

وأوضح "بدر" أنه يجب على بعض دول العالم أن تخجل من تصرفاتها من احتضان المتطرفين والإرهابيين والعمل على ترويج أفكارهم، لذلك أتمنى أن تأخذ القمة قرارات صريحة وواضحة ضد تلك الدول.