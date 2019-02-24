الوطن السورية: انشقاق وفرار العشرات من "قسد" إلى العراق

أفادت مصادر محلية لـ"الوطن" السورية بأن القيادي في الميليشيات الكردية المدعو أوركيش هرب بعد سرقته مبلغ 20 ألف دولار وبرفقته 16 مسلحاً من مسلحي الميليشيات الكردية، عن طريق أحد المعابر غير الشرعية مع العراق، في محيط بلدة اليعربية الحدودية بمساعدة مهربين هناك.
وأوضحت المصادر، أن "أوركيش، قائد عسكري في قوات "قسد" المتمركزة في حقل العمر النفطي، والقاعدة العسكرية التابعة للاحتلال الأميركي بريف دير الزور الشرقي".
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