وزير الاقتصاد الفرنسي: يجب على المانيا تخفيف قوانينها بشأن تصدير السلاح

اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير إنه "يجب على ألمانيا تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الدفاع". ولفت لو مير لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الى ان "إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها، إذا كنت تريد أن تصبح قادرا على المنافسة فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوروبا"، مضيفا: "فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح، وقال "نأمل بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة". هذا وتتعاون ألمانيا وفرنسا بشأن اقتراح مشترك للخطوط العريضة لتصدير السلاح لدول غير أوروبية.

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