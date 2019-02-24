"أنصار الله" تعلن مقتل 9 بريطانيين بعملية في نجران

ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي أن "مقاتلي الجماعة شنوا عملية وصفها بالنوعية في محور نجران، أسفرت عن مقتل 9 بريطانيين".
وحسب المركز، فإن "القتلى البريطانيين كانوا بصدد شن زحوفات بمجاميع للجيش اليمني في جبهات الحدود مع السعودية".
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