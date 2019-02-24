اعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية إن طائرة شحن من طراز "بوينج 767" تحمل ثلاثة أشخاص على متنها تحطمت في خليج قرب مطار "جورج بوش انتركونتننتال" في هيوستون. وذكرت الإدارة إن الطائرة التابعة لشركة "أطلس أير" كانت في طريقها من ميامي إلى هيوستون عندما انقطع الاتصال بها على بعد 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من المطار.

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة شحن تقل 3 أشخاص قرب مطار في هيوستون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.