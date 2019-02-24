لافروف: الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا. واشار الى أنه لا يوجد إجماع روسي - تركي حول أي من التنظيمات الكردية في سوريا تعتبر إرهابية، مؤكدا أن موسكو تفهم قلق أنقرة من الشأن الكردي.
اضاف لافروف في مقابلة مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي و"فينيكس" قبيل زيارته للصين وفيتنام: "لا يوجد لدينا فهم مشترك بشأن أي من الأكراد إرهابيون، لدى تركيا موقف قلق، ونحن نفهم قلقهم، إلا أنه يجب فصل القمح عن الزوان واستبيان اي من الفصائل الكردية متطرفة مفعلا وتشكل خطرا على أمن تركيا".
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