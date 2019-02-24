رضا تطلب الخلع من تاجر: "عايش في دور الحاج متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نور العمروسي:

أقامت "رضا.م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من "م.خ" لزواجه المتكرر.

وقالت السيدة صاحبة الـ45 عامًا في دعواها التي حملت رقم 3020 لسنة 2018،: "جايب مراته التانية تعيش معايا في البيت.. عايش في دور الحاج متولي".

وأضافت إنها تزوجت من تاجر، ورزقا بـ 3 أولاد تتراوح أعمارهم ما بين 8 و15 سنة، موضحة أنه لطالما اعتاد على الزواج من أخريات، كونه متيسر ماديَا.

وأضافت ، أنه لم يكف عن الزواج من سيدات أخريات كل شهر، وحينما يشعر بالملل يطلقهن واحدة تلو الأخرى، بعد إعطائهن مبلغ من المال، وعند معاتبتها له يرد: "مالي وأنا حر فيه".

وتابعت صاحبة الدعوى، أن خلافتهما اشتدت بعدما جلب إحدى زوجاته إلى منزلها لتجلس معهما، بحجة حملها في مولود جديد يريد أن تنجبه وسط أطفاله الثلاثة.

وقالت: "فضلت أفهم جوزي أن مراته التانية لازم تسيب البيت لأن ابني بقى كبير، ومايصحش تقعد معانا"، إلا أنه رفض وزاد من تعنته، ما جعلها تخيره بينها وبين إقامة زوجته الثانية رفقتهم، فأيد الخيار الأخير، لذلك لجأت "رضا" إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع ضده بعدما رفض تطليقها، وماتزال منظورة حتى الآن.​