اليوم .. التنمية المحلية تنظم الجزء الثانى من دورة "قادة المستقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد نصار

تنظم وزارة التنمية المحلية، الجزء الثانى من الدورة التدريبية "قادة المستقبل"، بمركز التنمية المحلية بسقارة لعدد 64 متدرباً اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أسابيع.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه.

وأشار إلى أن المشاركين أشادوا بالمستوى العلمى والعملى فى الجزء الأول من الدورة وورش العمل التى تضمنتها لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التى قاموا بإعدادها لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها، ما أدى إلى صقل مهاراتهم المعرفية ورفع وعيهم بكل ما هو جديد بالإدارة المحلية.

وقال شعراوي، إن الجزء الثانى من الدورة التدريبية سيتركز على المستوى المتقدم وآخر التطبيقات فى كل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين فى التخطيط الاستراتيجى والقوانين التى تنفذها المحافظات مثل الخدمة المدنية والمشتريات الجديد والبناء الموحد إضافة إلى صقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعى وتنمية المهارات فى إدارة الأزمات والتفاوض.