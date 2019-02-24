جوايدو يجري محادثات مع نائب الرئيس الأميركي غداً

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، إنه يريد مقابلة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يوم غد الإثنين.

وقال جوايدو يوم السبت، في مدينة كوكوتا الكولومبية، الواقعة على الحدود مع فنزويلا، إنهما يعتزمان إجراء محادثات في اجتماع يضم 11 وزير خارجية من أميركا اللاتينية يشكلون مجموعة ليما.

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