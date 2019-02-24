اغتيال نائب صومالي مخضرم في مقديشو

أقدم مسلحون في الصومال على قتل سياسي مخضرم باطلاق الرصاص عليه السبت في العاصمة مقديشو، وفق ما أعلنت الشرطة، في هجوم جديد لمتمردي حركة الشباب الإرهابية يستهدف النواب.

وقتل النائب عثمان علمي بوقوري الذي يتجاوز عمره الثمانين عاماً ويعتبر أكبر النواب الصوماليين سناً قرب منزله في حي سانكا الشمالي في العاصمة، ولاذ المسلحون بالفرار بعد اطلاق النار عليه.

وقال ضابط الشرطة ابرهيم محمد "اغتال المسلحون النائب قرب تقاطع سانكا في مديرية كاران"، مضيفاً "الاجهزة الامنية تحاول تعقّب القتلة الجبناء".

وتبنت حركة الشباب الإرهابية عملية الاغتيال عبر بيان نُشر على موقع إلكتروني موالٍ لها، وتباهى قائد الحركة في البيان بـ"الهجوم المنظم الذي نفذه عناصر من المقاتلين المجاهدين".

ودان الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد الملقب بـ "فارماجو" عملية الاغتيال الأخيرة.

وقال فارماجو في بيان "على الأجهزة الأمنية ان تجري تحقيقاً سريعاً وتقدم المرتكبين إلى العدالة".

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