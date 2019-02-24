رئيس هيئة الأركان اليمني: ماضون قدمًا في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:26 صباحًا, 24 فبراير 2019 م المناطق - وكالات تعهد رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، بالمضي قدمًا في استكمال التحرير وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال الفريق النخعي خلال اجتماع، في عدن، بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري محافظتي الضالع وإب: “إن تحرير المحافظتين وكل الأراضي في البلاد من مشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة”.

وشدد النخعي – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران ترفض القبول بالآخر والرضوخ لدعوات السلام وهدفنا هو استكمال التحرير.

وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية والإشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير.

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