مصادر بعبدا للشرق الأوسط: لا شيء يعكر صفو العلاقة بين عون والحريري

أكدت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لا شيء يعكّر صفو العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيرة الى أن موقف الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي "لا يقلل من صلاحيات رئيس الحكومة إطلاقاً".

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