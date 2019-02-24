رأت مصادر متابعة لـ"السجال" الّذي حصل في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، في تصريح إلى صحيفة "الجريدة" الكويتية، أنّ "حكومة النأي بالنفس تلقّت ضربة قاسية، دلّت إلى هشاشة الاتفاق السياسي الّذي أدّى إلى استيلاد الفريق الوزاري بعد طول مماطلة".
ولفتت إلى أنّ "السجال الكلامي تجاوز القفز فوق محاولات رئيس الجمهورية ميشال عون ضبط إيقاعه في القاعة الحكومية، ليصيب بشظاياه في التفاهمات الحزبية المحلية مقتلا، بدليل حرب الردود والردود المضادة الّتي انبرى لها "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجريدة" عن مجريات جلسة مجلس الوزراء: حكومة النأي بالنفس تلقت ضربة قاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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