ماريو عون: لانطلاق العمل الحكومي بالبرامج الأساسية

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" ماريو عون على اهمية انطلاق الحكومة بالعمل بالبرامج التي وضعتها لنفسها، وبنفس الوقت مواكبة مجلس النواب للعمل الحكومي. واضاف في حديث تلفزيوني: "يوجد عدة قوانين حوالي 39 المطلوب التسريع فيهم من قبل الحكومة لضبط الوضع الاقتصادي بميادين عديدة وخصوصا المواضيع التي تتعلق بالفساد والنزوح السوري، وموضوع الكهرباء الذي يشكل أولوية، ومواضيع البيئة والنفايات".

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